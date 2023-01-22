Алиев: если ещё что-нибудь выиграю в своей жизни, то могу налысо побриться, но не обещаю

Российский фигурист Дмитрий Алиев предположил, что может побриться налысо в случае победы на турнире в будущем.



«Готов ли, как Траньков, покрасить волосы в синий в случае победы команды? Максу это идёт, я вообще с бородой. Не знаю, у меня волосы как… Если я ещё что-нибудь когда-нибудь выиграю в своей жизни, то могу налысо побриться, но не обещаю. Финал Гран-при России? Это значимо, но я пока не готов (смеётся). К такому нужно будет готовиться», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 22 января, Алиев стал первым в произвольной программе на Кубке Первого канала.

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