Алиев: если ещё что-нибудь выиграю в своей жизни, то могу налысо побриться, но не обещаю
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Российский фигурист Дмитрий Алиев предположил, что может побриться налысо в случае победы на турнире в будущем.
«Готов ли, как Траньков, покрасить волосы в синий в случае победы команды? Максу это идёт, я вообще с бородой. Не знаю, у меня волосы как… Если я ещё что-нибудь когда-нибудь выиграю в своей жизни, то могу налысо побриться, но не обещаю. Финал Гран-при России? Это значимо, но я пока не готов (смеётся). К такому нужно будет готовиться», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Сегодня, 22 января, Алиев стал первым в произвольной программе на Кубке Первого канала.
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