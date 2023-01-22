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Загитова — о собаке от Синдзо Абэ: это был дружеский мостик между Россией и Японией

Загитова — о собаке от Синдзо Абэ: это был дружеский мостик между Россией и Японией
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чья команда «Красная Машина» одержала победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, рассказала о своих воспоминаниях о Японии, а также о том, как поживает собака, которую ей подарил бывший премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

«Япония для меня вторая родина, потому что с ней меня много всего связывает. Например, моя собака, которую привёз специально для меня Синдзо Абэ в Россию, подарил мне. Это был дружеский мостик между Россией и Японией, поэтому у меня только самые приятные воспоминания о Японии. Надеюсь, скоро можно будет туда поехать.

Масару (так зовут собаку. — Прим. «Чемпионата») — отлично, у неё всё есть. Мне кажется, она довольна», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на завершившемся сегодня Кубке Первого канала команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.

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