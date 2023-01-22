Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку на Кубке Первого канала

Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева высказалась о результатах Кубка Первого канала и поблагодарила болельщиков за поддержку. Её команда заняла второе место.
«С чем меня можно поздравить? Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? (смеётся). Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены, хочется их поздравить. У кого-то что-то не получилось, что-то вчера, что-то сегодня, но это нормально, это жизнь, это спорт, лёд бывает скользкий. Они будут работать. Я просто рада, что такие прекрасные спортсмены меня окружали на этом командном турнире, все друг к другу хорошо относились, все друг друга поддерживали.
Хочу ещё сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали все наши кричалки, кричали вместе с нами, задавали нам темп, и вообще много чего они сделали на этом соревновании», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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