«Расстраиваются те, кто соревнуется, а мы кайфуем». Валиева — о Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Камила Валиева высказалась о роли капитана команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала по фигурному катанию.



«Тяжело ли быть капитаном? Как оказалось, да. Сидеть от начала до конца, за всех болеть, искренне переживать. Хотя понимаю, что я даже не каталась на льду, а я столько эмоций оставила, будто и короткую, и произвольную откатала.



Расстроена ли? Расстраиваются те, кто соревнуется, а мы кайфуем. Это же самое главное, для чего, я думаю, был придуман этот старт. Это как шоу, чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно. Думаю, что главная цель была выполнена», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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