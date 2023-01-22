Загитова — о том, не хочет ли переименовать «Красную Машину»: поживём — увидим

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чей коллектив «Красная Машина» одержал победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, заявила, что пока не намерена менять название своей команды.

«Стабильность — признак успеха. Поживём — увидим, на самом деле», — передаёт слова Загитовой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Напомним, на завершившемся сегодня Кубке Первого канала, который прошёл в Москве, команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.



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