Подруга Костомарова высказалась о возможных причинах тяжёлой болезни фигуриста

Давняя подруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова российская актриса Мария Аниканова высказалась о состоянии спортсмена, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией, и выразила мнение, что его болезнь развилась не из-за выступлений на открытом катке.



«Я не согласна с предположениями, которые многие выдвигают, что пневмония у него случилась оттого, что он катался на открытом катке. Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило, что он катался на открытом катке.

Он же думает: «Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну чуть-чуть подкашливаю». Пневмония страшна тем, что перестаёшь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь. Я так понимаю, что там даже родители не общаются с врачами и врачи всего Оксане (Домниной, жене спортсмена. — Прим. «Чемпионата») не говорят», — сказала Аниканова в эфире НТВ.

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Накануне стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.



Аниканова и Костомаров в 2008 году вместе снимались в телесериале «Жаркий лёд», посвящённом фигурному катанию.