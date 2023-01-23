Лайшев: Кубок Первого канала надо показать Баху и всему миру

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию и выразил мнение, что соревнования надо показать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.



«Этот турнир надо показать Томасу Баху и вообще всему миру, чтобы они видели высший класс, профессионализм, красоту, искусство и культуру России. Кому надо, я уверен, те увидели.



Сегодня мне понравились все: и одна, и вторая команда. Выиграла «Красная машина», и слава богу, что выиграли они! Все молодцы. В такие трудные времена остаются на высочайшем уровне», – приводит слова Лайшева «РИА Новости Спорт».

На завершившемся Кубке Первого канала по фигурному катанию команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу, набрав 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят» получил 2275,47 балла.