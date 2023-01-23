Кудрявцева: Плющенко сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5

Телеведущая Лера Кудрявцева в шоу «Звёзды сошлись» рассказала о диалоге с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. По её словам, фигурист высказался о состоянии Романа Костомарова.

«Я три дня назад разваривала с Женей Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сказала Кудрявцева.

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Также о состоянии спортсмена высказывалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.