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Загитова выложила пост, посвящённый победе «Красной машины» на Кубке Первого канала

Загитова выложила пост, посвящённый победе «Красной машины» на Кубке Первого канала
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в социальных сетях новый пост, посвящённый победе «Красной машины» в командном турнире на Кубке Первого канала.

«Красная машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа! Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200%. У нас впереди ещё не одна победа!

Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться! Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка — это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.

На завершившемся Кубке Первого канала по фигурному катанию команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу, набрав 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят» получил 2275,47 балла.

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