Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесён на следующий год. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



«Щелкунчик и Мышиный король» должен был пройти 3 и 4 февраля в Доброграде (Владимирская область). Вместе с Костомаровым в спектакле должна была сыграть его супруга Оксана Домнина.



«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», — приводит слова организаторов ТАСС.



10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности.