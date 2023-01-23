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Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год
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Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесён на следующий год. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Щелкунчик и Мышиный король» должен был пройти 3 и 4 февраля в Доброграде (Владимирская область). Вместе с Костомаровым в спектакле должна была сыграть его супруга Оксана Домнина.

«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», — приводит слова организаторов ТАСС.

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности.

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