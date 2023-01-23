Состояние Романа Костомарова остаётся стабильно тяжёлым

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении московской больницы в Коммунарке, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Также сегодня стало известно о переносе на следующий год ледового спектакля «Щелкунчик и Мышиный король», где Роман Костомаров должен был сыграть главную роль. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности.