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Состояние Романа Костомарова остаётся стабильно тяжёлым

Состояние Романа Костомарова остаётся стабильно тяжёлым
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении московской больницы в Коммунарке, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Также сегодня стало известно о переносе на следующий год ледового спектакля «Щелкунчик и Мышиный король», где Роман Костомаров должен был сыграть главную роль. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности.

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