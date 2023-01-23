Сихарулидзе прокомментировал перенос финала КР «Гран-при России» из Сочи в Санкт-Петербург

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о переносе финала Кубка России «Гран-при России» и всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» из Сочи в Санкт-Петербург.

«Это очень хорошая новость для всех поклонников фигурного катания. Петербург достоин принимать у себя соревнования самого высокого уровня. Особенно приятно отметить, что среди участников финала Гран-при будет много воспитанников петербургской школы фигурного катания. Финал Кубка России «Гран-при России» и всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации» пройдут на ледовой арене СК «Юбилейный». Юниоры будут состязаться с 1 по 3 марта, а мастера — с 3 по 5 марта. Уверен, что зрители поддержат своих любимых спортсменов, и трибуны спортивного комплекса будут полными. Эти турниры станут весенним подарком для жителей и гостей Северной столицы, увлечённых самым красивым видом спорта», — приводит слова Сихарулидзе пресс-служба ФФКК Санкт-Петербурга.