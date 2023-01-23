Медведева поделилась впечатлениями от сбора с московским «Динамо»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, рассказала о впечатлениях от данной поездки.

«Это такие вьетнамские флешбэки, потому что я сама на протяжении многих лет ездила на сборы, и это первые мои сборы лет за шесть-семь. Хоть я здесь нахожусь в качестве наблюдателя, всё равно ощущаю себя частью этой подготовки», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.