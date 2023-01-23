Медведева рассказала, в чём отличие сборов у фигуристов и футболистов

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, рассказала, чем отличаются сборы у фигуристов и футболистов.

«Сборы у футболистов очень похожи на сухой сбор у фигуристов без тренировок на льду. Это две тренировки, которые проходят на открытом воздухе, под солнцем примерно по такому же расписанию. У нас тоже есть беговые упражнения, занятия с резинками, скакалками, спиннерами для тренировки вестибулярного аппарата. Но, конечно, у футболистов есть свои специализированные упражнения, которые для фигуристов вряд ли будут полезны», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».