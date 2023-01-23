Медведева — о футболе: меня обычно ставили на ворота, мне невозможно было забить

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, заявила, что была бы не против и сама попробовать свои силы на футбольном поле.

«Не думаю, что у меня классно получится. Но просто попробовать – почему нет? Когда я была маленькой, перед зальными тренировками пацаны часто играли в футбол самыми маленькими мячиками – обычно теннисными, потому что зал был небольшим. Меня обычно ставили на ворота, потому что мне невозможно было забить. Я всё отбивала», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.