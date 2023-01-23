«Болела за него на чемпионате мира». Медведева назвала своего любимого футболиста
Поделиться
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, рассказала, кому симпатизирует из действующих игроков в мировом футболе, а также о том, что проводит интервью с ключевыми футболистами бело-голубых.
«В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока ещё не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоём сами всё наговорят», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».
Комментарии
- 23 января 2023
-
19:26
-
19:22
-
18:41
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
17:31
-
16:20
-
15:20
-
14:59
-
14:57
-
14:48
-
12:26
-
11:49
-
10:37
-
09:35
- 22 января 2023
-
23:10
-
22:31
-
22:18
-
22:17
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:20
-
21:12
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:03
Партнерский контент