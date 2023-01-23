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«Болела за него на чемпионате мира». Медведева назвала своего любимого футболиста

«Болела за него на чемпионате мира». Медведева назвала своего любимого футболиста
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, рассказала, кому симпатизирует из действующих игроков в мировом футболе, а также о том, что проводит интервью с ключевыми футболистами бело-голубых.

«В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока ещё не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоём сами всё наговорят», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».

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