«Болела за него на чемпионате мира». Медведева назвала своего любимого футболиста

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая сборы футбольного клуба «Динамо» (Москва) в Абу-Даби, рассказала, кому симпатизирует из действующих игроков в мировом футболе, а также о том, что проводит интервью с ключевыми футболистами бело-голубых.

«В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока ещё не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоём сами всё наговорят», — сказала Медведева в интервью официальному сайту московского «Динамо».