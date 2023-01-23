«Переживают все». Мама Костомарова поделилась новостями о состоянии сына
Поделиться
Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала, что состояние сына остаётся неизменным. Спортсмен продолжает находиться в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении московской больницы. У Романа сохраняется сепсис в лёгких и другие серьёзные проблемы.
«Я переживаю. Переживают все», — приводит слова Костомаровой телеканал 360.
Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.
Комментарии
- 23 января 2023
-
21:58
-
21:48
-
20:30
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
18:41
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
17:31
-
16:20
-
15:20
-
14:59
-
14:57
-
14:48
-
12:26
-
11:49
-
10:37
-
09:35
- 22 января 2023
-
23:10
-
22:31
-
22:18
-
22:17
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:20
-
21:12
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:48
Партнерский контент