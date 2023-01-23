«Переживают все». Мама Костомарова поделилась новостями о состоянии сына

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала, что состояние сына остаётся неизменным. Спортсмен продолжает находиться в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении московской больницы. У Романа сохраняется сепсис в лёгких и другие серьёзные проблемы.

«Я переживаю. Переживают все», — приводит слова Костомаровой телеканал 360.

Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.