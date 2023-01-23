Вайцеховская уверена, что Мишина и Галлямов выиграли от прогресса Бойковой и Козловского

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о прогрессе дуэта фигуристов Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Напомним, Бойкова и Козловский стали первыми в произвольной программе спортивных пар на Кубке Первого канала в Москве.

«Главное приобретение в разряде спортивных пар — это прежде всего Бойкова и Козловский. Рискну сказать, что таких целеустремлённых, взрослых, готовых рисковать и в целом совершенно роскошных Сашу и Диму мы не видели ещё никогда, и выиграли от этого не только сами спортсмены, но и чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Когда речь идёт о сверхзадачах, о подобном спарринге можно только мечтать», — написала Вайцеховская в своей статье на «RT на русском».