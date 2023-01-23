Траньков — о Кубке Первого канала: это праздник спорта, он с каждым годом совершенствуется

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мыслями о прошедшем Кубке Первого канала в Москве.

«Третий раз проводится Кубок Первого канала. Он становится уже почти традиционным. Как минимум хотелось бы сохранить этот турнир. Стоит ли его проводить чаще? У фигуристов довольно плотный график, даже с учётом отсутствия международных стартов, поэтому мне кажется, что невозможно проводить этот турнир чаще.



Кубок Первого канала – это праздник спорта. Я думаю, это уникальный турнир с элементами шоу. Мне понравились все три розыгрыша турнира. Он с каждым годом совершенствуется. Есть отличия, и они в лучшую сторону», — сказал Траньков в интервью Metaratings.

Напомним, команда «Красная машина» (капитан – Алина Загитова) выиграла Кубок Первого канала третий год подряд, опередив команду «Нас не догонят» (капитан – Камила Валиева).