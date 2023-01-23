«Ребята, вы такие классные!» Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на Кубке Первого канала.

Команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу в турнире, набрав 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят» получил 2275,47 балла. Туктамышева выступила за команду Валиевой.

«Наша Dream Team. Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций! Ребята, вы такие классные! Спасибо за эти выходные», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).