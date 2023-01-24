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«Петербург есть Петербург». Татьяна Тарасова эмоционально высказалась о переносе финала ГП

«Петербург есть Петербург». Татьяна Тарасова эмоционально высказалась о переносе финала ГП
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переносе финала Кубка России «Гран-при России» и Всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» из Сочи в Санкт-Петербург. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.

«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего]. Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, 22 января завершился Кубок Первого канала в Москве. Команда олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина» стала победителем командного турнира. Команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.

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