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Источник: Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя

Источник: Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник издания заявил, что Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание, но всё ещё держится температура.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.

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