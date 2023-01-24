Источник: Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя. Об этом сообщает «Матч ТВ».



Источник издания заявил, что Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание, но всё ещё держится температура.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.