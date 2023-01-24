Олимпийский чемпион Роман Костомаров пришёл в сознание, однако определённые проблемы со здоровьем остаются. Об этом сообщает ТАСС.
Источник издания рассказал, что Костомаров находится в сознании. Его отключили от ЭКМО. Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников. Как правило, отказывают. Идёт восстановление организма, сохраняется высокая температура. Есть определённые проблемы со здоровьем, которому нанесён серьёзный ущерб. Но динамика положительная. Рано говорить о прогнозах по восстановлению, это может занять длительное время.
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.
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