Мать Костомарова отреагировала на новость о том, что её сын пришёл в сознание

Валентина Костомарова, мать именитого фигуриста Романа Костомарова, отреагировала на новость о том, что её сын пришёл в сознание.
«Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина — жена фигуриста. — Прим. «Чемпионата») к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Всё равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», — приводит слова Костомаровой «Экспресс газета».
Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание. Сегодня, 24 января, стало известно, что Роман пришёл в себя.
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