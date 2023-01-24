Мать Костомарова отреагировала на новость о том, что её сын пришёл в сознание

Валентина Костомарова, мать именитого фигуриста Романа Костомарова, отреагировала на новость о том, что её сын пришёл в сознание.

«Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина — жена фигуриста. — Прим. «Чемпионата») к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Всё равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», — приводит слова Костомаровой «Экспресс газета».

Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание. Сегодня, 24 января, стало известно, что Роман пришёл в себя.