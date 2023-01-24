В РУСАДА сообщили, когда будет известен полный текст решения ДАК по делу Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет известен в ближайшие дни.
«Все вы читали официальный пресс-релиз ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «Чемпионата»). Мы ждём полный текст решения от дисциплинарного комитета и будем принимать дальнейшие меры. Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решение дисциплинарного комитета, также ждут полный текст решения. В ближайшие дни он будет. Есть несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного антидопингового комитета», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».
Ранее, согласно сообщению ВАДА, ДАК РУСАДА постановил, что Валиева нарушила антидопинговые правила, однако не усмотрел в этом её вины и халатности. Тем не менее результат Валиевой на чемпионате России — 2022 был аннулирован.
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