Евгения Медведева опубликовала эстетичные кадры с новой фотосессии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала фото, на котором она предстала в шикарном чёрном платье с открытыми плечами.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЕДВЕДЕВОЙ
После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
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