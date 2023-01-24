Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Костомаров начал разговаривать

Источник: Костомаров начал разговаривать
Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в больнице с начала января, пришёл в сознание и начал разговаривать, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника, состояние фигуриста постепенно улучшается, поражение лёгких стало меньше, также спал отёк. Медики продолжают вести наблюдение за здоровьем Костомарова и проводят лечение, в том числе они вводят снотворное для полного восстановления организма.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку».

Авербух и Глейхенгауз против именитых иностранцев! Выбираем лучшего хореографа в фигурке Авербух и Глейхенгауз против именитых иностранцев! Выбираем лучшего хореографа в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023