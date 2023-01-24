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Татьяна Тарасова — о деле Валиевой: они долго будут девочку-то избивать?

Татьяна Тарасова — о деле Валиевой: они долго будут девочку-то избивать?
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что для фигуристки Камилы Валиевой будет ударом, если она получит дисквалификацию в результате расследования дела о положительной допинг-пробе.

«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать? А Вагнер просто высказывает своё мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер оценил решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, даже если учитывать, что мне жаль эту девушку. То, что у неё отняли титул на чемпионате России, выглядит так, будто РУСАДА бросило нам в лицо, мол, вот, мы что-то делаем», – сказал Вагнер.

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