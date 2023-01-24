«Причёска занимает пять минут». Трусова — о том, как справляется с длинными волосами
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как справляется во время выступлений и показательных номеров с длинными волосами, которые давно стали такой же её отличительной чертой, как и четверные прыжки.
«Как я справляюсь с волосами? Причёска занимает пять минут. Я делаю хвост, косичку и крючок. Мне не сложно. Просто тугую косу и пучок. Убираю, мне вообще не мешает. Я ни разу не стриглась, поэтому уже привыкла. На показательные выступления иногда выпускаю пряди вперёд — а на соревнованиях попыталась, но мне сказали, что они закрывают лицо, и я убрала их назад», — сказала Трусова в прямом эфире рутуб-канала «Говорит Инсайт».
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