Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Причёска занимает пять минут». Трусова — о том, как справляется с длинными волосами

«Причёска занимает пять минут». Трусова — о том, как справляется с длинными волосами
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как справляется во время выступлений и показательных номеров с длинными волосами, которые давно стали такой же её отличительной чертой, как и четверные прыжки.

«Как я справляюсь с волосами? Причёска занимает пять минут. Я делаю хвост, косичку и крючок. Мне не сложно. Просто тугую косу и пучок. Убираю, мне вообще не мешает. Я ни разу не стриглась, поэтому уже привыкла. На показательные выступления иногда выпускаю пряди вперёд — а на соревнованиях попыталась, но мне сказали, что они закрывают лицо, и я убрала их назад», — сказала Трусова в прямом эфире рутуб-канала «Говорит Инсайт».

«Ни дня без позора и привлечения внимания!» Трусова стала антигероем Кубка Первого канала «Ни дня без позора и привлечения внимания!» Трусова стала антигероем Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023