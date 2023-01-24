«Просыпаюсь от падения с прыжка». Александра Трусова — о своих снах
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что из фигурного катания она видит во сне.
«Чтобы какие-то выступления снились, такого не бывает. Но если люди, как мне рассказывали, просыпаются от падения в чёрную дыру, то я падаю с прыжка. Какой-нибудь прыжок кручу и просыпаюсь от падения с прыжка. Это не какой-то символ, просто не очень приятно», — сказала Трусова в прямом эфире рутуб-канала «Говорит Инсайт».
С сезона-2022/2023 Трусова тренируется в ЦСКА, в группе Светланы Соколовской, куда перешла от Этери Тутберидзе. Ранее Александра уже уходила из «Хрустального» и сезон-2020/221 тренировала в академии Евгения Плющенко.
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