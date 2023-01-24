«Таланта у Алёны более чем достаточно». Гербольдт — о переходе Косторной в парное катание

Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и в парном катании, рассказала, как восприняла переход чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной в парное катание.
«Слухи такие ходили, поэтому шоком для меня это не было. Я не знаю, получится у неё или нет, я думаю, всё будет зависеть от того, насколько у неё есть мотивация продолжать кататься, работать в два раза больше, чем когда-либо, насколько у неё есть страх исполнять парные элементы. Если есть страх, то парное катание вряд ли для неё подойдёт. Таланта у Алёны более чем достаточно, тут скорее будет вопрос её желания и готовности прикладывать к этому усилия», — сказала Гербольдт в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 25 января, в 8:00.
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