Гербольдт рассказала, как Москвина убедила её перейти в парное катание

Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт рассказала, как она перешла в спортивные пары.

С весны 2010 по 2014 год Гербольдт выступала в парном катании с Александром Энбертом, тренируясь в группе Тамары Москвиной.



«Что сподвигло перейти из одиночного катания в парное? Меня сподвигла к этому Тамара Москвина. У меня вообще не было ни идей, ни желания переходить в пары. Просто так получилось, что мой последний чемпионат России в одиночном катании закончился для меня не совсем так, как мне этого хотелось, и я рассказала об этом хореографу из группы Тамары Николаевны — мы с ней тесно общались, так как она со мной занималась, когда я ещё каталась у Алексея Мишина. Мы с ней обсудили, что я недовольна результатом и вообще не понимаю, что мне делать дальше, поскольку олимпийский цикл заканчивается, а на Олимпиаду я не попала. Я была несколько в растерянности насчёт того, стоит ли мне продолжать кататься, и она передала это Тамаре Николаевне.



Тамара Николаевна позвонила мне и предложила попробовать в парах. Я отказалась, но потом она и мне, и Светлане Владимировне Соколовской звонила каждый день на протяжении полутора месяцев и рассказывала, что мне просто необходимо приехать и попробовать. Наверное, она взяла своей настойчивостью (смеётся). Поскольку мы со Светланой Владимировной устали от её звонков, а аргументы у нас закончились, мы пришли к выводу, что надо просто съездить и попробовать, чтобы человек убедился, что это не моё. С такими мыслями я и ехала в Петербург.



Но, видимо, мне это действительно было дано, потому что в принципе у меня достаточно легко получалось всё, что мы пробовали. Не знаю, связано ли это с тем, что мне настолько доступно объясняли, либо с тем, что я была уже в достаточно зрелом возрасте, когда мозг уже работает совершенно по-другому. Я чётко понимала, что мне не такой длительный срок остался в спорте, и нужно достаточно быстро брать себя в руки и учиться… В общем, как-то так получилось. Мне очень понравилось кататься в паре, понравилась атмосфера в группе. И Тамара Николаевна убедила меня в том, что это дано мне природой, и я буду большой дурой, если сейчас откажусь», — сказала Гербольдт в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 25 января, в 8:00.