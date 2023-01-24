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Гербольдт: в шоу ты более востребован как парник, чем как одиночник

Гербольдт: в шоу ты более востребован как парник, чем как одиночник
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и в парном катании, рассказала, почему после окончания спортивной карьеры в 2015 году продолжила кататься в шоу как парница.

«Просто в шоу ты более востребован как парник, чем как одиночник. В принципе я могла кататься и как одиночница, и как парница — у меня не было каких-то пристрастий. Хотя мне больше нравилось парное катание, и запрос в шоу на меня шёл как на парницу. Покаталась я тоже достаточно непродолжительное время, лет мне уже было немало. Я для себя решила, что гастролировать с непонятным графиком больше не могу. Пора остепениться, подумать о семье. Сделала выбор в пользу того, что надо уже обосноваться где-то на одном месте», — сказала Гербольдт в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 25 января, в 8:00.

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