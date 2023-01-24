«Мы и не ждали извинений». Ягудин — о конфликте Первого канала с отцом Трусовой
Поделиться
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, который нередко комментирует фигурное катание на телевидении, заявил, что история противостояния Первого канала с отцом Александры Трусовой не имела продолжения.
В конце декабря 2022 года стали известны причины конфликта Трусовой с Первым каналом. По сообщениям СМИ, отец Александры требовал у вещателя запретить Ягудину и заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери, так как они делают фигуристке замечания про скорость и чистоту катания.
«Принёс ли он извинения? А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще всё равно. Это его видение того, как что-то должно происходить. Ну и пусть», — приводит слова Ягудина Metro.
Комментарии
- 24 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:00
-
21:00
-
21:00
-
19:16
-
19:08
-
18:55
-
18:27
-
17:33
-
15:14
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:10
-
14:00
-
13:21
-
12:17
-
11:24
-
11:06
- 23 января 2023
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
21:58
-
21:48
-
20:30
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
18:41
-
18:27
-
18:12
-
17:39
Партнерский контент