«Мы и не ждали извинений». Ягудин — о конфликте Первого канала с отцом Трусовой

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, который нередко комментирует фигурное катание на телевидении, заявил, что история противостояния Первого канала с отцом Александры Трусовой не имела продолжения.

В конце декабря 2022 года стали известны причины конфликта Трусовой с Первым каналом. По сообщениям СМИ, отец Александры требовал у вещателя запретить Ягудину и заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери, так как они делают фигуристке замечания про скорость и чистоту катания.

«Принёс ли он извинения? А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще всё равно. Это его видение того, как что-то должно происходить. Ну и пусть», — приводит слова Ягудина Metro.