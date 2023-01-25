Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: участники и порядок выступлений

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В первый день, 25 января, спортивные пары и мужчины покажут короткие программы. В парном катании лучшие результаты по сезону в Европе показывали итальянцы Сара Конти/Николо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, которые завершат короткую программу. Борьбу им навяжут фигуристы из Германии — Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт и Анника Хокке/Роберт Кункель. Всего на чемпионате Европы выступят 13 пар.

Интересная борьба ожидается в мужском одиночном катании. Среди претендентов на титул французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз, итальянцы Даниэль Грассль и Маттео Риццо, представитель Латвии Денис Васильев, а также Морис Квителашвили из Грузии. Все они выступят в числе последних семи из 29 участников.



Женщины вступят в борьбу 26 января. Здесь бесспорная фаворитка Луна Хендрикс из Бельгии. За места на пьедестале основная борьба развернётся между Анастасией Губановой (Грузия) и Екатериной Кураковой (Польша), а также Ниной Петрохиной из Эстонии (181,34).



Последними сражение за медали первенства континента начнут 27 января танцевальные дуэты. Борьба за золото развернется между итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британцами Лайла Фир/Льюис Гибсон.