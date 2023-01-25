«Говорили: «Она сумасшедшая!» Гербольдт — о реакции на её переход в парное катание

Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт рассказала о реакции на её переход в спортивные пары в 21 год.

С весны 2010 по 2014 год Гербольдт выступала в парном катании с Александром Энбертом, тренируясь в группе Тамары Москвиной.

«С партнёром у меня проблем не было. Мне очень повезло с Сашей (Энбертом), мы знали друг друга с детства, дружили. У нас не было проблем сталкивания характеров, мы не пытались друг другу что-то доказать — кто главный, кто не главный. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть, каждый друг про друга знал все плюсы и все минусы, так что нам было комфортно. С тренерской стороны тоже все поддерживали. Когда мне казалось, что у меня что-то не получится, учитывая возраст, они вселяли в меня веру. Ребята в группе поддерживали — мы уже все были друзьями к тому моменту. С критикой я особо не сталкивалась. Может быть, поэтому мне и было легко.



Со стороны федерации и некоторых тренеров было непонимание, говорили: «Она сумасшедшая! Как вообще можно было согласиться на такую авантюру в 21 год? Они её поломают, покалечат. Она такая бестолковая поверила, пошла, зачем — непонятно». Такое было. Но я не склонна к тому, чтобы обращать внимание на чужое мнение. Я привыкла к тому, что есть моё мнение и оно самое важное. Поэтому сомнений у меня никаких не было», — сказала Гербольдт в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 января, в 8:00.