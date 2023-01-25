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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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Гербольдт ответила, насколько целесообразен переход Косторной в парное катание

Гербольдт ответила, насколько целесообразен переход Косторной в парное катание
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и в парном катании, ответила, насколько целесообразен переход чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной из одиночного в парное катание, учитывая огромную конкуренцию в этом виде в России.

«Нужно просто понимать, во что Алёна верит как спортсмен. Во что она верит — в этом и есть смысл. Если ей это ближе, комфортнее и если у неё глаз на это горит гораздо больше, наверное, есть смысл. То, что у неё есть какой-то статус в качестве одиночницы, что её ценили как одиночницу, — это безусловно. Перейдя в парницы, она будет в таких же условиях, как и все остальные. Но я думаю, что ей было бы сложно что там, что там. Наверное, она выбрала то, к чему у неё на сегодняшний день больше лежит душа, то, где, ей кажется, будет проще чего-то добиться. Мне, по крайней мере, хочется верить, что этим она руководствовалась (улыбается)», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яной Левхиной.

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