Гербольдт прокомментировала решение Косторной кататься в паре с неопытным партнёром

Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и в парном катании, высказалась о решении чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной встать в спортивную пару с Георгием Куницей, который сам ещё недавно был одиночником.

Выступая в ледовых шоу, фигуристы попробовали исполнять разные парные элементы: от поддержек до выброса в три оборота.

«Конечно, неопытной партнёрше в таком возрасте и в таком статусе, наверное, было бы более разумно вставать в пару с опытным партнёром — это в любом случае будет гораздо эффективнее, чем с новичком. Ни он, ни она особо ничего не умеют, так что, мне кажется, это будет достаточно сложно. Но, опять же, если они оба талантливы, у них есть амбиции, желание и цели, то почему нет?» — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.