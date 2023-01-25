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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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Гербольдт прокомментировала решение Косторной кататься в паре с неопытным партнёром

Гербольдт прокомментировала решение Косторной кататься в паре с неопытным партнёром
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и в парном катании, высказалась о решении чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной встать в спортивную пару с Георгием Куницей, который сам ещё недавно был одиночником.

Выступая в ледовых шоу, фигуристы попробовали исполнять разные парные элементы: от поддержек до выброса в три оборота.

«Конечно, неопытной партнёрше в таком возрасте и в таком статусе, наверное, было бы более разумно вставать в пару с опытным партнёром — это в любом случае будет гораздо эффективнее, чем с новичком. Ни он, ни она особо ничего не умеют, так что, мне кажется, это будет достаточно сложно. Но, опять же, если они оба талантливы, у них есть амбиции, желание и цели, то почему нет?» — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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