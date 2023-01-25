Марк Кондратюк и Евгения Медведева будут экспертами в студии Okko во время ЧЕ-2023
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Российские фигуристы Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Бетина Попова и Анна Погорилая будут экспертами в студии Okko во время чемпионата Европы 2023 года, который проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).
Сегодня, 25 января, в соревнования вступают спортивные пары. В 14:15 мск они начнут свои короткие программы. В 18:40 мск стартуют короткие программы у мужчин.
Женщины вступят в борьбу 26 января. Последними сражение за медали первенства континента начнут 27 января танцевальные дуэты.
Российские фигуристы пропустят чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Со списком участников турнира можно ознакомиться здесь.
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