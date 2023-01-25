Даниэль Грассль — о деле Валиевой: думаю, что тренер здесь ни при чём
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Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 20-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Я думаю, что тренер здесь ни при чём», — приводит слова Грассля итальянское издание Rainews.
Камила Валиева является подопечной Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Грассль 5 января приехал в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.
На чемпионат Европы 2023 года он прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Турнир пройдёт с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).
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