Даниэль Грассль — о деле Валиевой: думаю, что тренер здесь ни при чём

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 20-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я думаю, что тренер здесь ни при чём», — приводит слова Грассля итальянское издание Rainews.

Камила Валиева является подопечной Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Грассль 5 января приехал в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.

На чемпионат Европы 2023 года он прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Турнир пройдёт с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).