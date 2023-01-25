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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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Туктамышева, Нугуманова, Семененко и Коляда выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Туктамышева, Нугуманова, Семененко и Коляда выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
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С 28 по 29 января в Академии фигурного катания пройдёт Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников турнира.

Женщины

Полный список можно посмотреть здесь.

Мужчины

  • Дмитрий Алиев
  • Михаил Коляда
  • Матвей Ветлугин
  • Пётр Гуменник
  • Евгений Семененко
  • Андрей Мозалёв

Полный список можно посмотреть здесь.

Пары

  • Анастасия Мишина / Александр Галлямов
  • Анна Москалёва / Максим Ложкин
  • Майя Шегай / Игорь Шамшуров
  • Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
  • Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

Танцы на льду

  • Екатерина Миронова / Евгений Устенко
  • Мария Нехаева / Фёдор Санин

С расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

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