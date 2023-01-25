Туктамышева, Нугуманова, Семененко и Коляда выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

С 28 по 29 января в Академии фигурного катания пройдёт Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников турнира.

Женщины

Ксения Гущина

София Захарова

Ульяна Костенко

Елизавета Туктамышева

Елизавета Нугуманова

Полный список можно посмотреть здесь.

Мужчины

Дмитрий Алиев

Михаил Коляда

Матвей Ветлугин

Пётр Гуменник

Евгений Семененко

Андрей Мозалёв

Полный список можно посмотреть здесь.

Пары

Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Анна Москалёва / Максим Ложкин

Майя Шегай / Игорь Шамшуров

Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

Танцы на льду

Екатерина Миронова / Евгений Устенко

Мария Нехаева / Фёдор Санин

С расписанием турнира можно ознакомиться здесь.