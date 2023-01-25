Туктамышева, Нугуманова, Семененко и Коляда выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
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С 28 по 29 января в Академии фигурного катания пройдёт Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников турнира.
Женщины
- Ксения Гущина
- София Захарова
- Ульяна Костенко
- Елизавета Туктамышева
- Елизавета Нугуманова
Полный список можно посмотреть здесь.
Мужчины
- Дмитрий Алиев
- Михаил Коляда
- Матвей Ветлугин
- Пётр Гуменник
- Евгений Семененко
- Андрей Мозалёв
Полный список можно посмотреть здесь.
Пары
- Анастасия Мишина / Александр Галлямов
- Анна Москалёва / Максим Ложкин
- Майя Шегай / Игорь Шамшуров
- Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
- Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
Танцы на льду
- Екатерина Миронова / Евгений Устенко
- Мария Нехаева / Фёдор Санин
С расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
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