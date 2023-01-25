Тарасова — о сборе Грассля в России: понятно, что итальянская федерация была не против
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что итальянская федерация не была против тренировок Даниэля Грассля в группе Этери Тутберидзе в Москве.
«Понятно, что итальянская федерация была не против – федерация ему оплачивала этот сбор», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
Грассль приехал в Москву 5 января, о чём сразу же сообщил в соцсетях ученик Тутберидзе Арсений Федотов, опубликовав фото с Даниэлем из «Хрустального». С Тутберидзе он готовился к чемпионату Европы 2023 года по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.
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