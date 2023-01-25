Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград ISU Skating Awards

Okko эксклюзивно покажет 6 февраля в прямом эфире ISU Skating Awards, самую престижную церемонию вручения наград в мире фигурного катания от Международного союза конькобежцев. В этом году церемония в Цюрихе пройдёт в формате шоу Art on Ice, включающего в себя не только объявление победителей, но и выступления музыкантов, танцоров и фигуристов, а также эксклюзивные интервью и другие материалы.



В рамках ISU Skating Awards комиссия из выдающихся спортсменов наградит победителей в семи категориях: «Самый ценный фигурист», «Самая зрелищная программа», «Лучший костюм», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «Легенда фигурного катания». Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист».



Зарегистрированные пользователи Okko смогут посмотреть церемонию вручения наград ISU Skating Awards без дополнительной платы. Время старта трансляции и другая связанная с ISU Skating Awards информация будет анонсирована в социальных сетях Okko Спорт.

«Фигурное катание пользуется огромной популярностью в России, поэтому Okko методично увеличивает объёмы этого вида спорта в сервисе. Мы показываем все главные события в российском фигурном катании, а также ключевые международные турниры, которые проходят под эгидой ISU. Что касается церемонии вручения наград ISU Skating Awards, то это отличный формат подведения спортивных итогов года в сочетании с ярким шоу. Будем надеяться на победу Анны Щербаковой!» — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.