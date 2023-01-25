Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград ISU Skating Awards

Okko эксклюзивно покажет 6 февраля в прямом эфире ISU Skating Awards, самую престижную церемонию вручения наград в мире фигурного катания от Международного союза конькобежцев. В этом году церемония в Цюрихе пройдёт в формате шоу Art on Ice, включающего в себя не только объявление победителей, но и выступления музыкантов, танцоров и фигуристов, а также эксклюзивные интервью и другие материалы.
В рамках ISU Skating Awards комиссия из выдающихся спортсменов наградит победителей в семи категориях: «Самый ценный фигурист», «Самая зрелищная программа», «Лучший костюм», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «Легенда фигурного катания». Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист».
Зарегистрированные пользователи Okko смогут посмотреть церемонию вручения наград ISU Skating Awards без дополнительной платы. Время старта трансляции и другая связанная с ISU Skating Awards информация будет анонсирована в социальных сетях Okko Спорт.
«Фигурное катание пользуется огромной популярностью в России, поэтому Okko методично увеличивает объёмы этого вида спорта в сервисе. Мы показываем все главные события в российском фигурном катании, а также ключевые международные турниры, которые проходят под эгидой ISU. Что касается церемонии вручения наград ISU Skating Awards, то это отличный формат подведения спортивных итогов года в сочетании с ярким шоу. Будем надеяться на победу Анны Щербаковой!» — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
- 25 января 2023
-
16:28
-
15:52
-
14:56
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:53
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 24 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:00
-
21:00
-
21:00
-
19:16
-
19:08
-
18:55
-
18:27
-
17:33
-
15:14
-
15:00
-
14:48
-
14:31