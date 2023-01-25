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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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Бывшая россиянка занимает третье место среди спортивных пар после короткой программы на ЧЕ

Бывшая россиянка занимает третье место среди спортивных пар после короткой программы на ЧЕ
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Итальянца Сара Конти и Никколо Мачи лидирует после короткой программы среди спортивных пар, набрав 70,45 баллов. Второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67,08 баллов. Третьими с 62,77 баллами стали немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмар.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия. Спортивные пары, короткая программа.

  1. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 70,45 баллов.
  2. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 67,08 баллов.
  3. Алиса Ефимова и Рубен Бломмар (Германия) — 62,77 балла.
  4. Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция) — 62,46 балла.
  5. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48 баллов.

Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). Российские фигуристы пропускают чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

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Фигурное катание. ЧЕ-2023. Эспоо, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
25 января 2023, среда. 14:15 МСК
Окончено
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