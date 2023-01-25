Бывшая россиянка занимает третье место среди спортивных пар после короткой программы на ЧЕ
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Итальянца Сара Конти и Никколо Мачи лидирует после короткой программы среди спортивных пар, набрав 70,45 баллов. Второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67,08 баллов. Третьими с 62,77 баллами стали немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмар.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия. Спортивные пары, короткая программа.
- Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 70,45 баллов.
- Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 67,08 баллов.
- Алиса Ефимова и Рубен Бломмар (Германия) — 62,77 балла.
- Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция) — 62,46 балла.
- Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48 баллов.
Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). Российские фигуристы пропускают чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
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