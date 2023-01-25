Вышедшему из комы Роману Костомарову может потребоваться операция

После выхода из комы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова врачи заметили в его состоянии ещё одну проблему, сообщает «Пятый канал». Кардиологи обнаружили нарушения в сердечной деятельности спортсмена. Врачи решают вопрос о дальнейшем лечении фигуриста: необходимо ли сделать операцию или возможно обойтись медикаментозным лечением.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только накануне фигурист пришёл в себя и стал разговаривать с родственниками. До сих пор Роман не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К тому же у Костомарова сильно скачет температура. Большую часть времени он проводит во сне.
- 25 января 2023
-
18:23
-
18:00
-
16:28
-
15:52
-
14:56
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:53
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 24 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:00
-
21:00
-
21:00
-
19:16
-
19:08
-
18:55
-
18:27
-
17:33
-
15:14
-
15:00