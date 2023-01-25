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Вышедшему из комы Роману Костомарову может потребоваться операция

Вышедшему из комы Роману Костомарову может потребоваться операция
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После выхода из комы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова врачи заметили в его состоянии ещё одну проблему, сообщает «Пятый канал». Кардиологи обнаружили нарушения в сердечной деятельности спортсмена. Врачи решают вопрос о дальнейшем лечении фигуриста: необходимо ли сделать операцию или возможно обойтись медикаментозным лечением.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только накануне фигурист пришёл в себя и стал разговаривать с родственниками. До сих пор Роман не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К тому же у Костомарова сильно скачет температура. Большую часть времени он проводит во сне.

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