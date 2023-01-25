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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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18:40 Мск
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Новый фигурист Тутберидзе заявил на ЧЕ самый сложный сольный четверной прыжок

Новый фигурист Тутберидзе заявил на ЧЕ самый сложный сольный четверной прыжок
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Стало известно, какие прыжки покажут фигуристы в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия). Самый сложный сольный прыжок — четверной лутц – заявил итальянец Даниэль Грассль, который готовился к первенству континента в России под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе. В Эспоо вместе с Грасслем отправился хореограф Даниил Глейхенгауз.

Ещё два воспитанника Тутберидзе: Морис Квителашвили и Ника Егадзе, выступающие за сборную Грузии — заявили по два четверных прыжка в короткой программе. Оба собираются исполнить каскад четверной сальхов — тройной тулуп и сольный четверной тулуп.

Всего четверные прыжки в короткой программе заявили 13 из 29 участников. Семь из них планируют выполнить по два четверных: сольный и в каскаде. Самый сложный прыжковый набор в короткой программе ожидается у представителя Болгарии Ларри Луполовера. В его заявке каскад четверной лутц — тройной тулуп, тройной аксель и четверной флип.

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