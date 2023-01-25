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Камила Валиева рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры

Камила Валиева рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры
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16-летняя российская фигуристка Камила Валиева заявила, что после завершения карьеры хотела бы стать тренером.

«Я бы хотела попробовать себя в качестве тренера, хотела бы тренировать детей. Важно понимать спортсмена. Для этого нужно выучить психологию, ставить цели и правильно разрабатывать план тренировок, чтобы к стартам спортсмены не выходили уставшими или неподготовленными. Нужно правильно все рассчитать», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».

Валиева – чемпионка Европы – 2022 в женском одиночном катании. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Камила помогла сборной России выиграть золотую медаль в командном турнире, но перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристке, сданной на чемпионате России – 2022. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, однако дело передано в CAS и медали до сих пор не вручены.

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