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Татьяна Тарасова оценила желание Камилы Валиевой стать тренером после завершения карьеры

Татьяна Тарасова оценила желание Камилы Валиевой стать тренером после завершения карьеры
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о желании 16-летней фигуристки Камилы Валиевой стать тренером после завершения карьеры.

«О тренерстве Камила может задумываться тогда, когда посчитает нужным. Пока Валиева продолжит прекрасно кататься, выигрывать соревнования и показывать всем — какая она красавица. Я не задумывалась, сможет ли она стать тренером. Я ещё не вижу её тренером — она очень маленькая. Вот когда будет постарше… Тогда и будем говорить», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валиева – чемпионка Европы – 2022 в женском одиночном катании. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Камила помогла сборной России выиграть золотую медаль в командном турнире, но перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристке, сданной на чемпионате России – 2022. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, однако дело передано в CAS и медали до сих пор не вручены.

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