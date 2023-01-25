Камила Валиева: в выходной день мне не хочется знать, что такое фигурное катание

Камила Валиева рассказала об отношениях с фигуристками, с которыми тренируется вместе в группе Этери Тутберидзе и соревнуется на льду. По словам 16-летней спортсменки, даже на льду они не являются конкурентками.

«У нас нет такого. Мы и на льду, и за пределами льда общаемся нормально, как люди. Все друг друга уважают, никто никого не презирает, нет такого. На льду мы и уступаем друг другу, уважаем, когда кто-то катается под музыку, всё по-человечески, нормально.

Фигуристы — друзья, но в выходной день мне не хочется знать, что такое фигурное катание (смеётся), у меня есть друзья помимо фигурного катания и мне кажется, что это хорошо», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».