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Камила Валиева сравнила выступления на соревнованиях и в ледовых шоу

Камила Валиева сравнила выступления на соревнованиях и в ледовых шоу
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16-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, где ей больше нравится выступать — на соревнованиях или в ледовых шоу.

В новогодние праздники Валиева дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», где исполнила роль Богини.

«И то и то нравится. Соревнования — это всё-таки про концентрацию, ты должен добиться результата здесь и сейчас. А в шоу ты можешь выдавать намного больше эмоций, не задумываясь о прыжках. То есть ты делаешь сложные прыжки, но если вдруг они не получились — это нормально, мы никак не акцентируем на этом внимание. И шоу даёт возможность примерить разные роли, раскрыться по-другому. Поэтому и то и то мне очень нравится», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».

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