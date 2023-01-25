Камила Валиева сравнила выступления на соревнованиях и в ледовых шоу

16-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, где ей больше нравится выступать — на соревнованиях или в ледовых шоу.
В новогодние праздники Валиева дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», где исполнила роль Богини.
«И то и то нравится. Соревнования — это всё-таки про концентрацию, ты должен добиться результата здесь и сейчас. А в шоу ты можешь выдавать намного больше эмоций, не задумываясь о прыжках. То есть ты делаешь сложные прыжки, но если вдруг они не получились — это нормально, мы никак не акцентируем на этом внимание. И шоу даёт возможность примерить разные роли, раскрыться по-другому. Поэтому и то и то мне очень нравится», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».
- 25 января 2023
-
23:05
-
22:25
-
21:56
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:09
-
20:08
-
20:08
-
20:02
-
19:41
-
19:00
-
18:47
-
18:23
-
18:00
-
16:28
-
15:52
-
14:56
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:53
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 24 января 2023
-
23:10